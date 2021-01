Parkende Autos behindern Räumdienst in Eschach

Eschach. Die Gemeinde im Schwäbischen Wald plant den Bau eines neuen Kindergartens für 3,5 Millionen Euro. Bürgermeister Jochen König wartete in der jüngsten Gemeinderatssitzung nun mit einer guten Nachricht auf: Da in der Mensa künftig auch die Schulkinder essen werden, gibt es für das Vorhaben eine Schulbauförderung in Höhe von 87 000 Euro für den Kindergarten. „Das ist sehr ordentlich“, freut sich der Bürgermeister.

Parkverhalten sorgt für Ärger

Wiederum nicht ordentlich ist die Parksituation in den Siedlungsstraßen – zumindest aus Sicht des Winterdienstes. Im Gegensatz zu mancher Nachbargemeinde wird in Eschach