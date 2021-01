Schleich: „Pflege ist systemrelevant“

Schwäbisch Gmünd

In Zeiten der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Verordnungen von Bund und Ländern ist es für Schüler derzeit schwer, ein Praktikum in einer Klinik, zum Beispiel am Stauferklinikum, in Schwäbisch Gmünd zu absolvieren. Auch kurze Besuche sind aktuell unmöglich. Umso mehr freute sich Jens-Peter Schuller, Schulleiter der Agnes-von-Hohenstaufen-Schule, dass die Schulleiterin der Gmünder Krankenpflegeschule, Ulrike Schleich, kurz vor dem neuerlichen Lockdown für ein Informationsgespräch in der Gmünder Bildungseinrichtung vorbeischaute, um die Schülerinnen und Schüler über ihre Arbeit zu unterrichten.

Ein reger