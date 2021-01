Wandertipp vom Pilger-Ehepaar

Essingen

Ich bin dann mal weg – bei der hier vorgestellten Wanderung ist man nicht so lange unterwegs wie Hape Kerkeling auf dem Weg nach Santiago de Compostela, aber man läuft auch auf dem Jakobsweg, zumindest ein Stückchen. Denn ein Abschnitt des bekannten Pilgerwegs führt durch den Ostalbkreis von Neresheim Richtung Göppingen, nicht weit entfernt von Essingen. Dort soll es hingehen. Mit dabei sind zwei Essinger Pilger. Brigitte und Helmut Borst laufen seit 2016 den Jakobsweg in Etappen. Etwa neun Tage im Jahr nehmen sie sich Zeit zum Wandern, laufen dann 25 bis 30 Kilometer täglich. Sie haben in Essingen begonnen. Die erste Etappe