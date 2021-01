Wie das Impfzentrum funktioniert

Webkonferenz An diesem Donnerstag beantworten Winfried Mack und Tim Bückner allen Interessierten ihre Fragen.

Aalen. „Bald startet auch das Kreisimpfzentrum in Aalen“, betont Winfried Mack. Zusammen mit dem Landtagskandidat für Schwäbisch Gmünd, Tim Bückner, wird Mack aus dem Anlass an diesem Donnerstag, 14. Januar, um 19 Uhr die Bevölkerung in einer Webkonferenz informieren und Fragen beantworten.

Winfried Mack, Landtagsabgeordneter für Aalen, erläutert: Die Organisation der Impfstraßen übernehmen in Aalen das DRK und die Malteser. Sie berichten über den Ablauf der Impfung und die Besonderheiten, die der BioNTech-Impfstoff mit sich bringt.

Dr. Jens Mayer, stellvertretender Vorsitzender der Kreisärzteschaft und Experte im Ostalbkreis