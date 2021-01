Neuer Leiter des Amtsgerichts

Schwäbisch Gmünd. Thomas Baßmann hat am Donnerstag die Geschäfte des Amtsvorstandes beim Amtsgericht Schwäbisch Gmünd übernommen. Der 49-jährige Jurist folgt Christine Werner nach, die seit November 2020 Direktorin des Amtsgerichts Ulm ist.

Thomas Baßmann ist in Murrhardt aufgewachsen. Er studierte Rechtswissenschaft in Tübingen und absolvierte sein Rechtsreferendariat in Stuttgart. Nach dem Zweiten juristischen Staatsexamen trat er Anfang Juli 1998 als Staatsanwalt bei der Staats-anwaltschaft Ellwangen in den höheren Justizdienst ein. Weitere Stationen waren das Amtsgericht Bad Mergentheim und das Landgericht Ellwangen. Hier wurde