„Für junge Spieler eine riesen Chance sich zu präsentieren“

Handball, Weltmeisterschaft An diesem Freitag beginnt für Deutschland die WM in Ägypten. Das sagen Experten von der Ostalb dazu.

Am Mittwoch startete in Ägypten die Handball-Weltmeisterschaft. Die Deutsche Nationalmannschaft um den Gmünder Kai Häfner spielt an diesem Freitag um 18 Uhr zum Auftakt gegen Uruguay. Ebenso darf sich der frühere TSB Gmünd-Spieler Djibril „Djibbi“M’Bengue (aktuell FC Porto) Hoffnungen auf Einsätze machen. Er steht als Nachrücker parat. Während des Turniers hat Bundestrainer Alfred Gislason jederzeit die Möglichkeit, insgesamt fünf personelle Wechsel mit Spielern aus dem erweiterten Kader vorzunehmen.

Das beherrschende Thema rund um diese WM ist natürlich Corona. Im Vorfeld gab es zahlreiche Diskussionen bezüglich