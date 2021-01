Mehr Sicherheit am Wanderparkplatz

Verkehr An den Wochenenden wird der Wanderparkplatz am „Stock“ von der Stadt Heubach bei voller Belegung für weitere Parkplatzsucher gesperrt.

Heubach

Optimale Schneeverhältnisse locken momentan Freizeitsportler zuhauf in die Natur. So auch nach Bartholomä, wo bestens präparierte Langlaufpisten auf Nutzer warten. Viele Besucher fahren die Steige von Heubach aus hoch und nutzen den ersten Wanderparkplatz „Stock“, gleich nach der Steigung rechts am Waldrand.

Dieser befindet sich noch auf Heubacher Gemarkung, somit ist für diesen die Stadt unterm Rosenstein zuständig. „Und es gibt Handlungsbedarf“, schildert Bürgermeister Frederick Brütting die teilweise chaotischen Wendemanöver, die auf besagtem Parkplatz vollführt werden, um trotz voller Belegung noch