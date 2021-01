Maske im Rat – nicht alle tun es

Pandemie Die Aalener Gemeinderäte, die trotz der Bitte des Oberbürgermeisters am Platz keine Maske getragen haben, erläutern ihre Gründe.

Aalen

Auf dem Tisch in der Stadthalle finden die Räte einen Hinweis. Laut Corona-Verordnung gelte für Gremiensitzungen keine Maskenpflicht, wenn ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird. „Daher besteht an den Sitzplätzen keine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung“, heißt es und weiter: „Wir bitten Sie dennoch, freiwillig einen entsprechenden Schutz auch am Platz zu tragen.“ Beim Verlassen des Platzes sei eine Maske zu tragen.

Für die Fraktion der Grünen stellte Dr. Thomas Battran den Antrag, „dass während der gesamten Sitzung eine Maskenpflicht festgelegt wird.“