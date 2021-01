Schranke und Beleuchtung an Querungshilfe kommen

Waldstetten. Die neue Querungshilfe am Waldstetter Ortsausgang Richtung Straßdorf bekommt eine Schranke an der Stelle, wo der Fußweg von der Albblickstraße in die Kreisstraße mündet, das hat der Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Damit soll das Gefahrenpotenzial, das sich dort insbesondere für Kinder und Radler ergeben kann, verringert werden.

Ausgeräumt war mit dem Beschluss die Frage, ob eine Schranke die Barrierefreiheit an dieser Stelle, etwa für Kinderwagen oder Rollatoren, einschränken würde. Damit hatten sich Mitglieder der verschiedenen Gemeinderatsfraktionen zusammen mit Vertretern des Vereins