Trotz Corona: Gmünder Optiker sorgen für klare Sicht

Sehen Brillenträger können beruhigt sein: Trotz der Pandemie sind Optiker in Gmünd für ihre Kunden zur Stelle. Unter welchen Bedingungen der Betrieb klappt.

Schwäbisch Gmünd

Brille auf und schon wird’s scharf. Viele Menschen sind auf Sehkraftverstärker wie Brillen und Kontaktlinsen angewiesen. Was aber, wenn das Nasenfahrrad in der Pandemie zu Bruch geht? Gmünder Optiker berichten über ihren Arbeitsalltag in Coronazeiten und erklären, warum sich Brillenträger keine Sorgen machen müssen.

„Wir haben momentan zu unseren regulären Öffnungszeiten geöffnet, bitten jedoch unsere Kunden nach Möglichkeit einen Termin zu vereinbaren“, sagt Monika Frey, Geschäftsführerin von Müller Optik. So habe sie einen besseren Überblick