Das „letzte Einhorn“ setzt einen Maßstab

„The Last Unicorn“, die soeben zu Ende gegangene Ausstellung im Gmünder Museum, verdient einen besonderen Blick: Das „Einhorn im Spiegel der Popkultur“ war das Beste, was Gmünds Museum seit der Burda-Ausstellung 2007 geboten hat. Etwa 10 000 Menschen haben damals die Werke aus der Sammlung Frieder Burda gesehen. Die jetzige Einhorn-Ausstellung verknüpfte Peter S. Beagles Roman „Das letzte Einhorn“ mit etwa 80 Kunstwerken aus mehreren Jahrhunderten und nahm so das Motiv der Gmünder Einhorn-Ausstellung 2000, „Einhorn – Mythos und Signet“, auf. Besucher konnten eintauchen in das Geheimnisvolle