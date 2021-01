Bürgermeisterin-Dasein in Coronazeiten

Interview Vor dem virtuellen Neujahrsempfang am Sonntag erzählt die Mutlanger Rathaus-Chefin, wie sie die aktuellen Herausforderungen erlebt, wie sie mit den Bürgern in Kontakt bleibt.

Mutlangen

Das Rathaus geschlossen für Publikumsverkehr, das öffentliche Leben fast bei Null, der Neujahrsempfang digital – im Interview erzählt Rathaus-Chefin Stephanie Eßwein von diesen schwierigen Zeiten.

Wie ist es, Frau Eßwein, das Bürgermeisterinnendasein während Corona?

Also ehrlich gesagt, ganz schrecklich! Es ist so schade, dass man sich mit niemandem mehr spontan treffen kann. Dass es keine ungezwungene Unterhaltung nebenbei gibt, keinen Austausch. Ich nutze zwar die sozialen Medien, versuche damit so viel Transparenz und Öffentlichkeit herzustellen, wie möglich. Aber niemand antwortet. Mir fehlt das Echo der Bürgerinnen