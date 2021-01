Brückenabbruch in Waldhausen kündigt sich an

Bauarbeiten An der Remsbrücke in der Bahnhofstraße in Waldhausen haben die Vorbereitungen begonnen, um die Brücke abzureißen und neu zu bauen. Entsprechende Sperrungen für den Verkehr wurden aufgestellt. Damit steht dem Ort eine Großbaustelle in Aussicht. Nach jetzigem Stand sollen die Arbeiten ab Februar beginnen. Die Aalener Firma Awus-Bau GmbH hat den Auftrag, die Brücke neu zu bauen. Dafür muss der Straßenabschnitt bis mindestens Ende des Jahres 2021 komplett gesperrt sein. Das Bauwerk aus dem Jahr 1939 hat bei Überprüfungen zu große Schäden aufgewiesen. Geplant sei, die Fahrbahn von 5,25 Meter auf 6,50 Meter zu verbreitern.