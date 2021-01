„Ich freue mich auf Ungarn“

Das zweite deutsche Gruppenspiel bei der Handball-WM gegen Kap Verde in Ägypten ist am Sonntagabend ausgefallen. Es ist die erste Spielabsage bei einer Weltmeisterschaft überhaupt. „Natürlich hätten wir uns noch mehr einspielen und finden können mit der Mannschaft“, sagte Kai Häfner, als er am Sonntagabend vom Training wieder im Hotel zurück war. Aber der Nationalspieler aus Gmünd betonte auch: „Das Spiel gegen Kap Verde abzusagen war genau die richtige Entscheidung.“

Trotz vier positiver Tests durften die Afrikaner am Freitag ins Turnier starten und spielten gegen Ungarn (27:34-Niederlage). Vor dem am Sonntag