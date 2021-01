FFP-2-Masken: Kassen versenden Berechtigungen

Aalen. Jetzt hat sie begonnen, die Auslieferung der Berechtigungsscheine für FFP2-Masken. Sie landen in diesen Tagen in den Briefkästen von Bürgerinnen und Bürgern, die über 60 Jahre alt sind, oder bei denen Erkrankungen oder Risikofaktoren vorliegen. Die Coupons werden von den Krankenkassen und privaten Krankenkassenunternehmen an die Versicherten versandt. Gerade rechtzeitig, nachdem sich die Politik an diesem Dienstag mit noch einer FFP2-Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr oder beim Einkaufen, wie bereits in Bayern vorgeschrieben, befasst.

Die Coupons bringen die Bundesdruckerei an den Rand ihrer Kapazität,