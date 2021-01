Regionales aus dem Automaten

Nahversorgung Die Möglichkeit, kontaktarm Lebensmittel zu kaufen, wird derzeit an den Lebensmittelautomaten der Region gerne angenommen.

Schwäbisch Gmünd/Ostalbkreis

Wer kennt die Situation nicht, mit Mund-Nase bedeckten Gesichtern versorgen sich die Bürger derzeit in den geöffneten Lebensmittelläden mit Dingen des täglichen Bedarfs. Beim „Begegnungsverkehr“ in den Gängen lässt sich oft der geforderte Abstand nicht einhalten, auch an den Kassen ist immer wieder zu bemerken, dass mancher Kunde wohl ein schlechtes Augenmaß hat und den erforderlichen Abstand nicht einhält.

Alternativ zum manchmal doch recht vollen Supermarkt bieten einige regionale Vermarkter ihre Produkte an Automaten an. Dort kann zu jeder Tageszeit