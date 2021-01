Frühstart mit einem klaren Plan

Skispringen, Weltcup Carina Vogt kehrt zwei Wochen früher als erwartet ins deutsche Team zurück. Warum der Wettkampf in Ljubno am Wochenende so wichtig für die Olympiasiegerin ist.

So früh war das Comeback nicht geplant. Statt in Hinzenbach gibt Carina Vogt nun schon am Wochenende in Ljubno ihr Comeback – und damit zwei Wochen früher als geplant. Zum einen, weil die 28-Jährige auch ihre ersten Einheiten auf der Großschanze problemlos gemeistert hat. Zum anderen, weil Bundestrainer Andreas Bauer einen klaren Plan verfolgt.

Carina Vogt hat auf Instagram ein Kinderfoto von sich hochgeladen. Drunter hat die Olympiasiegerin des SC Degenfeld geschrieben: „Ungefähr so verschmitzt dürfte mein Gesicht nach den ersten Großschanzensprüngen auch ausgesehen haben.“ Nach einer 22-monatigen Zwangspause mit vielen