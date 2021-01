Vasiliadis auf dem Sprung nach Bielefeld?

Fußball, Bundesliga Der Wechsel des Ex-Aaleners am Saisonende soll perfekt sein.

Guido Walter war am Handy kurz angebunden: „Am heutigen Tag äußere ich mich dazu nicht“, sagt der in Aalen lebende Berater von Sebastian Vasiliadis. Der Mittelfeldspieler des Zweitligisten SC Paderborn 07, der jahrelang das Trikot des VfR Aalen getragen hat, soll sich nach Informationen des „Kicker Sportmagazins“ mit Arminia Bielefeld einig sein und am Saisonende zum Bundesliga-Aufsteiger wechseln.

Gerade einmal 48 Kilometer und 40 Autominuten trennen die beiden Städte Paderborn und Bielefeld. Und eine Spielklasse. Während der SC Paderborn 07 als Tabellenzehnter der 2. Bundesliga aktuell keine Ambitionen auf die Rückkehr