Umstrittene Ufersanierung

Gewässer Missglückter Hochwasserschutz am Schlierbach in Niederalfingen oder nicht? Bürgermeister Günter Ensle contra Gemeinderat Josef Kowatsch.

Hüttlingen-Niederalfingen

Die Gemeinde Hüttlingen hat am Schlierbach eine Kleinigkeit verändert. Etwa 1200 Meter oberhalb des Naturfreibades vereinigen sich beide Wege, die von Niederalfingen aus talaufwärts in Richtung Neuler verlaufen. Unweit dieser Stelle durchfließt der Bach unter einem Weg hindurch einen stählernen Durchlass. An dieser Stelle des Skulpturenweges steht der „Troll“, den manche auch „Nachtwächter“ nennen.

Unmittelbar davor ist im Oktober das Ufer so umgestaltet worden, dass der Bachlauf keinen spitzen Winkel mehr hat, sondern in einem halbrunden Bogen auf den Durchlass zufließt.

Die Arbeiten