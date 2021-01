Seniorenzentrum auf dem Triumph-Gelände wird schneller gebaut als gedacht

Bauausschuss Aus Sicht der Heubacher Mitglieder des Bauausschusses kann das Projekt für 60 Pflegeplätze auf dem Gelände Triumph Werk II starten. Das Einvernehmen wurde am Mittwoch erteilt.

Heubach

Dass sich auf dem Triumph-Areal in der Stadt unterm Rosenstein einiges tut, sieht jeder. Der neue Discounter hat seine Pforten geöffnet. Die Baugrube fürs soziale Wohnprojekt der Stadt ist ausgehoben und an den Mehrfamilienhäusern sind die Handwerker zugange. Jetzt soll in Kürze der nächste, große Mosaikstein gesetzt werden. Dabei geht es um das Bauvorhaben der Ziegler’schen Stiftung, die 60 Pflegeplätze für Senioren, aufgeteilt auf vier Wohngruppen, erstellen möchte.

Der Bauantrag lag am Mittwoch den Mitgliedern des Bauausschusses vor. „Zügiger als erwartet“, wie es Bürgermeister Frederick Brütting beschrieb,