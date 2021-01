Regionalbanken schlagen Finanztechnologiefirmen

Aalen

Viele Firmen bieten bereits die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme über sogenannte Chatbots an, auch im Versicherungs- und Finanzsektor. Doch wie gut sind die virtuellen Assistenten und welche Fragen können sie bereits beantworten? Das hat Prof. Dr. Peter Gentsch von der Hochschule Aalen am Institute for Conversational Business untersucht. Das Ergebnis überrascht: Traditionelle Banken wie Sparkassen und Volksbanken schlagen beim Einsatz von Chatbots Fintech-Unternehmen.

Ob Fragen zu Finanzprodukten, der technischen Bedienung oder „Persönlichkeit“ des virtuellen Assistenten – Chatbots werden immer häufiger von Kunden