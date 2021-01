Nicht genug Lärm für Tempo 30

Lorch. Seit 2013 sind die Gemeinden in Baden-Württemberg verpflichtet, Lärmaktionspläne für Gebiete mit viel Verkehr auszuweisen. Die Stadt Lorch geht das Thema zum ersten Mal an und stellt einen Entwurf in der Sitzung des Gemeinderats an diesem Donnerstag vor. Warum so spät? „Meines Wissens nach wurde auf die Lärmkarten von 2017 gewartet“, sagt Bürgermeisterin Marita Funk, die seit 2020 im Amt ist. „Die Karten waren seit Mai 2019 abrufbar, ich habe das Thema nun aufgegriffen.“

Die Daten im Planentwurf lassen Rückschlüsse zu, ob beispielsweise in Rattenharz die Fahrgeschwindigkeit