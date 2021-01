AfD-Abend „ein Spiel mit dem Feuer“

Schwäbisch Gmünd. „Wir sind der Hotspot des Ostalbkreises“, sagt Oberbürgermeister Richard Arnold am Mittwochabend im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats hinsichtlich der aktuellen Corona-Fälle in Schwäbisch Gmünd. Ausgerechnet in dieser Lage wolle der AfD-Kreisverband Ostalb am kommenden Sonntag, 24. Januar, im Congress-Centrum Stadtgarten (CCS) eine Wahlveranstaltung mit 100 Leuten abhalten. „Es ist der falsche Ort zum falschen Zeitpunkt und das völlig falsche Signal“, betont der Oberbürgermeister. Die AfD provoziere bewusst, indem sie die Veranstaltung ausgerechnet hier verorte.