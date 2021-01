Pächter für CCS-Gastro gesucht

Schwäbisch Gmünd. Bis Frühsommer will die Stadt Schwäbisch Gmünd einen neuen Pächter für die Stadtgarten-Gastronomie präsentieren. Das sagte Erster Bürgermeister Christian Baron am Mittwochabend in der Sitzung des Verwaltungs- und Eigenbetriebsausschusses des Gemeinderats. Die Ausschreibung für die Pacht sei in Vorbereitung.

Nachdem der seitherige Pächter der Gastronomie, Safet Ljajka, im November Insolvenz beantragt hatte, habe es im Dezember viele Gespräche zwischen ihm und der Stadtverwaltung gegeben, erzählt Christian Baron. Das Ergebnis: Das Pachtverhältnis wurde zum Jahresende