Winterdienst: Um drei Uhr früh geht's los

Winterdienst Nach welchen Kriterien in den Gemeinden der Schnee geräumt wird und welche Heraus- forderungen der Räumdienst meistern muss – Spraitbachs Bürgermeister war dabei.

Spraitbach

Das war immerhin mal wieder ein echter Winter, wenn auch kein richtig langer: So fest hatte der Schnee den Schwäbischen Wald schon lange nicht mehr im Griff. Viel Arbeit für die acht Fahrzeuge, die in Spraitbach für den Winterdienst zur Verfügung stehen.

Der Räumdienst der gemeindlichen Bauhofmitarbeiter und der Mitarbeiter eines Dienstleiters beginnt, wie in der vergangenen Woche, mit einem morgendlichen Alarmweckruf um drei Uhr in der Früh. Während die meisten Bürger noch in ihren warmen Betten liegen, beginnt der Trupp rund um Bauhofleiter Claus Endle mit dem nicht ganz einfachen Dienst, die Straßen befahrbar zu machen.