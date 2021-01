Was Aalener im „Roten Ochsen“ aßen

Aalen

Was wurde vor 100 Jahren in einem Gasthof in Aalen gegessen? Vermutlich die wenigsten Leser werden da spontan an Hummer und Kaviar denken. Aber 1914 wurde im „Roten Ochsen“ folgendes Menü gespeist:

mit Markmit Mayonnaisesoße(eine große Pastete)mit Salat und Kompottmit Hippen.

Nachlesen kann man das im Menübuch, das sich in der Familie Sutor, die in drei Generationen den „Roten Ochsen“ betrieb, erhalten hat. Das Buch hält nämlich fein säuberlich fest, was Tischgesellschaften sich zum Essen wünschten.

Das exquisite Essen mit Hummer und