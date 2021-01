Seit 40 Jahren „Herr über die Parkhäuser“

Schwäbisch Gmünd. Als „Ur-Gmünder“ bezeichnet sich Andreas Heisig, der heute vor 60 Jahren in Gmünd zur Welt kam. Nach seiner Schulausbildung begann Heisig eine Ausbildung bei einem großen Lebensmitteldiscounter in unmittelbarer Nähe zum damaligen „Gmünd Center“, dem heutigen City Center. Das Gmünd Center war schon damals fest in „Heisigs Händen“, hier arbeitete Andreas Heisigs Mutter als Betriebsleiterin. Durch seinen täglichen Besuche in der Mittagspause im Parkhaus wuchs die Begeisterung des jungen Filialleiter, „mich faszinierte die ganze Technik“. Das Interesse blieb nicht unbemerkt,