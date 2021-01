Hier werden Sorgen abgeladen

Schechingen-Klotzhöfe

Die Ruhe ist beeindruckend. Der Blick fällt auf den kleinen Trampelpfad. Selbst im Winter scheint die Jakobskapelle bei den Klotzhöfen in Schechingen gut besucht zu sein. Im Schnee zeigen sich viele Fußspuren. Einzig der Ruf eines Pfaus unterbricht die Stille. Interessiert äugt er aus seiner Voliere zur Besucherin. In der Kapelle grüßt links neben dem Eingang ein an die Wand gestützter Pilgerstab mit der Muschel. Rechts, auf einem Regal, liegt das Gästebuch. Einladend, als warte es nur darauf, einen weiteren Eintrag eines Gastes in sich aufzunehmen. Die Ruhe in der Kapelle ist wohltuend. Und wirkt wie ein Ort, an