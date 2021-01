„Die Wirtschaft in der Region macht sich auf den Weg“

Aalen

Eine Absage kam nicht in Frage. „Wir wollten lieber etwas Neues probieren“, sagt Kurt Abele, Vorstandschef der VR-Bank Ostalb. Und so lud die Bank statt in die Aula der Hochschule Aalen heuer zum virtuellen Neujahrsempfang: MdB Roderich Kiesewetter, Aalens OB Thilo Rentschler, Ostalb-Landrat Dr. Joachim Bläse und Markus Kilian, Geschäftsführer von Südwestmetall Ostwürttemberg diskutierten über die Zukunft in der Zeit nach der Pandemie – und die aktuelle Lage in Wirtschaft und Gesellschaft.

Für die VR-Bank selbst bilanziert Abele ein „recht ordentliches Jahr 2020“. Doch, so der Vorstandschef, werde die