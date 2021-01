Heime wollen die Hilfe der Bundeswehr

Schwäbisch Gmünd. Das Seniorenzentrum Wetzgauer Berg verzeichnete am Freitag den bislang größten Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim im Ostalbkreis. Wie Landrat Joachim Bläse am Sonntag auf GT-Nachfrage mitteilt, sei die Lage dort mittlerweile stabil, es gebe keine neuen Erkrankungen und immer mehr Infizierte würden genesen. Dennoch: 92 Bewohner und 41 Mitarbeiter haben sich mit dem Coronavirus angesteckt, zwölf Menschen sind verstorben. „Das ist schon ein brutales Ereignis und in der Gesamtzahl heftig“, sagt Bläse. Der Landrat attestiert der Heimleitung trotz allem „richtig gute Arbeit“, sie habe die Situation