Ein farbiger Hoffnungsschimmer

Aktion Die Burgstuhl-Hexen lassen am Penny-Kreisel in Göggingen ihre bunten Wimpel flattern. Als Signal und Zeichen, dass sie trotz Corona-Pandemie präsent sind.

Göggingen

Es kann kaum einer erahnen, wie viel Mühe es kostet, die Wimpel aus Stoff zu bügeln. Dafür flattern sie jetzt wieder um so prächtiger den Passanten und Kraftfahrern rund um den Kreisel in Göggingen entgegen. In den Farben der Burgstuhl-Hexen, schwarz, grün und orange leuchten sie jetzt stolz.

„Den haben wir dem Bauhof abgeschwätzt“, sagt Nadja Windisch und lacht, während sie gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Alice Steiner das Loch im Boden sucht, wo der rot-weiße Pflock hineingesetzt werden kann. Gar nicht so einfach, schließlich ist der Kreisel noch schneebedeckt. Doch nach kurzer Zeit kommt der triumphierende