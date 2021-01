Feuerwehr verteilt FFP-2-Masken in Täferrot

Täferrot. Elf Feuerwehrangehörige rund um Kommandant Michael Kochendörfer trafen sich am Samstag am Gerätehaus in Täferrot. Ein Einsatz der besonderen Art stand auf dem Programm. Denn es ging nicht um einen Löschangriff oder eine technische Hilfeleistung. Vielmehr drehte sich der Einsatz um den Schutz der Bevölkerung. Denn es galt, 954 FFP-2-Masken in die Briefkästen am Hauptort sowie in Utzstetten und Tierhaupten zu werfen. Alle Täferroter ab sechs Jahren erhielten eine Maske.

Nachdem die Regierung beschlossen hatte, dass ab Montag nur noch mit medizinischen oder FFP2-Masken eingekauft sowie der öffentliche Personennahverkehr genutzt