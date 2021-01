Carina Vogt holt auf Anhieb Punkte

Skispringen, Weltcup Nach fast zweijähriger Pause springt die Olympiasiegerin beim Comeback in Ljubno auf Platz 22. Anna Rupprecht wird glänzende 13. und überzeugt auch im Teamwettbewerb.

Carina Vogt hat bei ihrem Comeback sofort Weltcup-Punkte gesammelt. Und Anna Rupprecht war sowohl im Einzel als auch zuvor im Teamwettbewerb zweitbeste Deutsche. Die beiden Skispringerinnen des SC Degenfeld haben beim Weltcup in Ljubno ihre Ambitionen auf einen Platz in der deutschen WM-Mannschaft untermauert. Und Bundestrainer Andreas Bauer sagt, dass „ich mit den beiden sehr zufrieden bin“.

Es war der nächste Schritt in Richtung Weltmeisterschaft in Oberstdorf. „Das Ziel war Punkte sammeln, und das habe ich geschafft. Alles gut!“, sagte Carina Vogt am Sonntag nach Platz 22 im Einzel. Auch Bauer freute sich, dass „unser