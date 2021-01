„Das Elend ist nicht vorstellbar“

Lorch/Petrinja in Kroatien

Magdalena Hefele-Golubic ruft am Montagmittag vom Handy aus an. Im Hintergrund brummt ein Motor. „Wir fahren gerade zu einem weiter entfernten Krankenhaus“, erzählt die Ärztin, die in Lorch Allgemeinmedizin praktiziert. Ihr Vater sitzt am Steuer des Lieferwagens, den Hefele-Golubic in Deutschland gemietet hat.

Voll beladen mit gespendeten Medikamenten, Hygienemitteln, Blutdruckgeräten und Spritzen war der Sprinter, als Hefele-Golubic vergangenen Freitag damit ins Heimatland ihrer Eltern reiste. Mit dabei ihre Arzthelferinnen Beyza Erol und Sibel Demir. Die drei Frauen wollen den Opfern des