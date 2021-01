Miteinander reden – der Schlüssel zum Studienerfolg

Aalen. Der Schulabschluss ist geschafft. Für künftige Studienanfänger, aber auch für ihre Eltern beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Die Frage zur Berufs- und Studienwahl ist ein sensibles Thema, und besonders in der Kommunikation zwischen Eltern und Kindern ist hier großes Fingerspitzengefühl gefragt. „Als Eltern sollte man nicht die eigenen Überzeugungen und Wünsche übertragen oder versuchen, den jungen Erwachsenen in eine bestimmte Richtung zu lenken“, sagt Studienberaterin Eveline Rettenmeier und fügt hinzu: „Sie sollen ihr Leben selbst in die Hand nehmen und auf einer guten Informationsbasis Entscheidungen