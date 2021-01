Kitas und Schulen: Lockdown bis zum 14. Februar

Aalen. Die Nachricht kam am Mittwochnachmittag. Statt einer Pressekonferenz über die Entscheidung zur schrittweisen Öffnung der Schulen und Kitas in Baden-Württemberg am kommenden Montag, 1. Februar, nun deren Vertagung. Grund dafür: In Freiburg wurden mehrere Kita-Kinder auf eine Virusmutation positiv getestet. Baden-Württemberg verzichtet nach dem Ausbruch der Coronavirus-Mutation in einer Freiburger Kita auf eine frühere Öffnung von Kitas und Grundschulen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Donnerstag entschieden, den Corona-Lockdown auch in Kitas und Schulen bis zum 14. Februar fortzusetzen.