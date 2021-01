Ein neuer Kindergarten in Mögglingen?

Mögglingen. Die aktuellen Kindergartenplätze in Mögglingen sind belegt, auf der Warteliste stehen momentan sechs Kinder. Bürgermeister Adrian Schlenker sagte in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, er rechne damit, dass die Warteliste noch wachse, wenn die Anmeldewoche für das Kindergartenjahr 2021/22 am morgigen Freitag beendet sein werde.

Der Prognose zufolge werden 2025 Plätze für insgesamt 260 Kinder benötigt. 58 für die ein bis drei Jahre alten, 202 für die von drei Jahren an. Zur Grundlage habe man Zahlen des Statistischen Landesamtes herangezogen, sagte Schlenker. Aber nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit liegen diese Zahlen