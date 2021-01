Ein Testlabor im Klassenzimmer

Bildung In der Region ist die Strategie der Alemannenschule bislang einmalig: Zweimal in der Woche können sich dort Abschlussschüler vor dem Unterricht auf Corona testen lassen.

Hüttlingen

Es ist ein ungewöhnlicher Anblick im Klassenzimmer der Alemannenschule: Statt Büchern und Stiften liegen an diesem Morgen Coronatests auf den Tischen. Langsam füllt sich die Schule mit Jugendlichen – die Maske absetzen dürfen sie aber nur, damit Dr. Sandra Esber-Schimmel ihnen ein Stäbchen in die Nase stecken und so auf Corona testen kann. „Es geht, beim ersten Mal war’s schlimmer“, sagt ein Schüler, der den Antigen-Schnelltest gerade hinter sich gebracht hat und nun in den Unterricht geht.

Möglich macht das eine im Dezember in Kraft getretene Änderung der Medizin-Produkte-Abgabeverordnung.