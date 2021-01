Wann kommt das „Unten bei den Hühnern“-Schild?

Soziales Bürgermeister Brütting zu halb scherzhafter Forderung im Netz: „Heimat ist auch Erinnerung an früher“.

Heubach. „So – jetzt ist es offiziell! Erklärt zum Unesco-Weltkulturerbe“, schreibt Christian Simon auf Facebook, darunter eine Fotomontage. Zu sehen: Das ehemalige Gelände der Kleintierzüchter an der Nordrandstraße in der Nähe des Flugplatzes, ein paar glückliche Hühner und ein Schild mit der Aufschrift: „Heubach – Unten bei den Hühnern“. Wenn er 600 „Daumen hoch“ dafür bekommt, will er das Schild höchstpersönlich dort aufstellen, sagt Christian Simon mit einem Augenzwinkern.

Unten bei den Hühnern? Viele Heubacher einer bestimmten Generation verbinden damit Erinerungen an ihre Kindheit