Schwestern tanzen sich in die Herzen der Menschen

Schwäbisch Gmünd

Ein Video geht derzeit in den sozialen Netzwerken durch die Decke. Es wird geteilt und kommentiert – und jeder, der es betrachtet, bekommt wie aus Zauberhand ein Lächeln ins Gesicht. Gemeint ist die „Jerusalema Challenge“, an der auch die Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul aus Schwäbisch Gmünd teilgenommen haben.

Der südafrikanische Song Jerusalema geht in den sozialen Netzwerken viral und bringt alle zum Tanzen. Der Song von DJ Master KG und Sängerin Nomcebo Zikode soll in Zeiten von Corona Hoffnung in die Welt bringen. Man sieht alle Berufsgruppen tanzen: Polizisten, Klinikpersonal