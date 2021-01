Mit Gutscheinen durch den Lockdown

Heubach

Die Bettengeschäfte Allnatura und Betten.de sind dabei, Gärtner aus Heubach und Lautern, Kleiderläden wie Peppermint und das Schuhhaus Braun, das Büchernest genauso wie Gastronomen vom Goldenen Hirsch oder Antalya Kebab: „click and collect“ heißt das neue Zauberwort in Pandemie-Lockdown-Zeiten. „Ich sage lieber call and collect dazu“, meint Ellen Renz vom Schuhaus Braun. Denn das geht natürlich auch, anstatt im Internet zu klicken, einfach anrufen, einen Termin vereinbaren und die Ware abholen. Einige bieten in engerem Umkreis auch an, auszuliefern. Und der Blumenhandel „Blütenreich“