Steffen Kienle gleich mit Doppelpack

Steffen Kienle kam, sah und traf. So haben die Fans – im Livestream – den ersten Auftritt des 26-jährigen Stürmers nach seiner Rückkehr zum VfR Aalen gesehen. Mit einem Doppelschlag zur 2:0-Führung legte er am Samstag den Grundstein für einen am Ende hochverdienten Aalener 3:1-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim II. Der VfR Aalen hat sich nach zuletzt fünf sieglosen Heimspielen in der Ostalb-Arena damit wieder etwas Luft zur Abstiegszone verschafft.

„Toll, dass Steffen gleich so eingeschlagen hat“, freute sich Michael Weißkopf gleich nach dem Schlusspfiff. Der Sportverantwortliche im VfR-Präsidium betonte aber gleichzeitig,