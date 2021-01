Mehr Sozialleistungen beantragt – keine höhere Inanspruchnahme von Familien

Die Stadtverwaltung hat beider Auszahlung von Sozialleistungen 2020 mehr Fälle registriert als im Jahr zuvor, wie Hans-Peter Reuter, Leiter des Amts für Familie und Soziales, aufzeigt: Die Stadt zahlte 2019 an 1552 Bürger insgesamt 1 008 414 Millionen Euro Wohngeld aus. In den ersten neun Monaten 2020 waren es 1 066 128 Euro für 1948 Personen. Das letzte Quartal 2020 ist noch nicht ausgewertet. Doch schon im ersten dreiviertel Jahr waren es 25 Prozent mehr Menschen, die von Wohngeld abhängig waren als 2019, fasst Hans-Peter Reuter zusammen. Vom Bundesprogramm „Bildung und Teilhabe“, das an die Auszahlung von Sozialleistungen