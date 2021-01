St. Pauli beendet Heidenheims Gigaserie

Fast 16 Monate blieb der FC Heidenheim in der Voith-Arena ungeschlagen. Am Sonntag hat es die Elf von Frank Schmidt erwischt. Viermal geriet der FCH in Rückstand. Dreimal glich er aus. Nach dem 3:4-Rückstand der Heidenheimer in der 87. Minute hatte der FC St. Pauli den Sieg endgültig in der Tasche. Der FCH hat mit dieser Niederlage zumindest zunächst den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Liga verloren und rangiert nun auf Rang zehn im Mittelfeld der Tabelle.

„Wir müssen das Beste herausziehen“, sagte ein restlos enttäuschter FCH-Trainer Frank Schmidt. Immerhin habe man drei Tore erzielt. Zwei davon gehen auf das Konto von