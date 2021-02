Das Wohnzimmer als Videodrehort

Musik Wie sieht der Unterricht an der Städtischen Musikschule in Zeiten von Corona aus? Lydia Götz und Marina Sonderegger berichten von ihren Erfahrungen.

Schwäbisch Gmünd

Kochtopf und Löffel gehören nicht nur in die Küche, wenn Lydia Götz „Elementare Musikpädagogik“ (EMP) vermittelt. Der Präsenzunterricht in der Städtischen Musikschule wird durch Videos ersetzt. Für Götz eine gute Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu bleiben. Nun erleben Eltern und Kinder gemeinsam per Bildschirm, was sich die Lehrerin ausgedacht hat. „Die Eltern freuen sich, dass sie sich die Texte besser merken können durch die Wiederholungen, wenn die Kinder die Videos immer wieder anschauen.“ Da fliegen Wattebäusche wie Schneebälle