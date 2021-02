Das „Mammutprojekt“ kann starten

Genehmigung Die Handwerker werden in Bälde in Eschach an die Arbeit gehen können. Die Genehmigung für den sechsgruppigen Kindergartenneubau liegt jetzt vor.

Eschach

Die Zeit des Planens neigt sich dem Ende zu, jetzt steht für den neuen Kindergarten in Eschach die Umsetzung an. Bürgermeister Jochen König informierte darüber, dass nun die Baugenehmigung vorliegt. „Ich bin erleichtert“, kündigt er den Baustart fürs Frühjahr an.

Schon in der kommenden Gemeinderatssitzung am 8. Februar sollen die Tiefbau- und Erschließungsarbeiten vergeben werden. Man will schließlich unbedingt das sportliche Zeitfenster von rund 18 Monaten einhalten: „Im August, also zum Start des Kindergartenjahrs 2022/23, soll eingezogen werden“, erklärt König.