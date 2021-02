Tests täglich noch die ganze Woche lang

Schwäbisch Gmünd-Wetzgau. Im Altenpflegeheim Haus Edelberg in Wetzgau beruhigt sich die Lage nach dem Corona-Ausbruch: Es hat über das Wochenende keine weiteren Todesfälle gegeben, zwei weitere Bewohner sind mit Antigentests positiv getestet worden. Deren Tests sollen nun mittels PCR-Tests überprüft werden. „Die Zahlen gehen zurück, viele Mitarbeiter kehren aus der Quarantäne zurück“, sagt Bernhard Rössler, der Pressesprecher des Hauses Edelberg. Am Montag waren noch 21 erkrankte Bewohner in Isolation, zwei davon befanden sich im Krankenhaus. Elf Mitarbeiter waren nach wie vor in Isolation, drei sind aus der Quarantäne