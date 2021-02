Eine „zweite Chance“ für Lebensmittel

Sozialprojekt Wie in Alfdorf durch ein Apfelmusrezept eine große Lebensmittelrettungsaktion entstand.

Alfdorf. Oftmals sind es Zufälle, die zu großen Entscheidungen führen. So ging es auch der Alfdorferin Sandra Müller, als sie vor einiger Zeit im sozialen Netzwerk Facebook unterwegs war, um ein Apfelmus-Rezept zu suchen. Dabei stieß die junge Mutter auf eine „Einkoch-Gruppe“, in der sie nicht nur das begehrte Rezept fand, sondern auch einiges an Informationen über die „Lebensmittelrettungsaktionen“ der Aktion Foodsharing.de.

Das Konzept der Lebensmittelretter überzeugte Sandra Müller komplett. Denn auch sie sieht es als unnötige Verschwendung an, dass „jährlich Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll landen“.