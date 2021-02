Viel Nachwuchs im Stall

Engagement Rektorin Nina Dolderer und ihre Kollegen kümmern sich mit vielen Ehrenamtlichen um die Tiere des Schulbauernhofs in Täferrot. 2020 war „ein fruchtbares Jahr“.

Täferrot

Dieses 2020 war nicht das schlimmste Jahr unseres Lebens“, stellt Nina Dolderer fest. Die Rektorin weigert sich, in das allgemeine Klagelied über die Corona-Pandemie einzustimmen. Mehr noch, sie beschreibt, wie viele Aktionen trotz der Auflagen möglich waren. Zum Beispiel die „Weihnachtsfeier“, die einfach in den Wald an die frische Luft verlagert worden war. Und zu der als Krönung sogar noch der Nikolaus dazustieß. „Die Kinder waren begeistert.“

Zudem konnte so viel Honig wie noch nie erzeugt werden dank der beiden Bienenvölker. Und die Einschulung wurde in der Halle gefeiert.