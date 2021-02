Elfmeterfrust und keine Tore

Verwöhnt ist der VfR Aalen in der Fremde schon lange nicht mehr. Was die Ostälbler allerdings beim Bahlinger SC erlebt haben, war Roland Seitz dann doch des Guten zu viel. „Das hier hat mit Regionalliga und Profifußball nichts mehr zu tun“, sagt der Trainer nach dem Spiel auf dem Kunstrasen. Torlos 0:0 stand es nach 90 zähen Minuten. „Das Ergebnis entspricht dem, was wir hier vorgefunden haben.“

Roland Seitz sieht zunächst die Fakten: Mit dem Punkt bei der drittstärksten Heimmannschaft der Liga ist der Trainer des VfR Aalen „grundsätzlich nicht unzufrieden“. Das gilt auch für die Ausbeute zum Ende der